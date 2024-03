Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 26-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung mit Fotoaufnahme

Mannheim (ots)

Die in Griechenland lebende 26-jährige Fazeleh M. besucht seit mehreren Tagen mit weiteren Familienangehörigen Verwandte in Mannheim, Stadtteil Rheinau. Sie verließ am Mittwoch, den 13.03.2024 gegen 10 Uhr die Wohnanschrift der Verwandten und ist seither unbekannten Aufenthalts.

Auf Grund einer kognitiven Einschränkung kann eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Circa 170 cm groß, kräftige Figur, nackenlange, dunkle Haare, südosteuropäisches Erscheinungsbild. Sie trug bei ihrem Verschwinden eine schwarze Hose, ein schwarzes Oberteil, ein schwarzes Kopftuch und einen grün-schwarz-karierten Mantel. Die getragene Kleidung ist identisch mit der Abbildung der beigefügten Fotoaufnahme der Vermissten.

Im folgenden Link befindet sich die Fotoaufnahme: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-vermisstenfahndung/

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0621-174 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell