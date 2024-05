POL-K: 240521-1-K Zeugensuche nach Verkehrsunfall in Köln-Ossendorf

Köln (ots) - Die Polizei such nach einem aktuellen Einbruch am Freitagmorgen (17. Mai) in ein Einfamilienhaus in Köln-Westhoven nach zwei maskierten Eindringlingen. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die bislang unbekannten Männer gegen 9.30 Uhr die Balkontür des Wohnhauses in der Rheinaustraße auf und gelangten auf diesem Wege in das Schlafzimmer im ...

