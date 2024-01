POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kretzhaus (ots) - Am Mittwochabend tankte der Fahrer eines schwarzen Mercedes CLK an der ED-Tankstelle in Kretzhaus Super-Plus-Benzin im Wert von 80 EURO und entfernte sich anschließend mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Rottbitze. Laut Zeugenangaben soll das Fahrzeug in Ungarn zugelassen sein. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

