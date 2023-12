Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruchsversuch in Wohnhaus

Kuhardt (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Freitagnachmittag/-abend gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Südring einzubrechen. Die Täter gelangten nicht ins Haus. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 300 Euro. Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise an die Polizei in Germersheim unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de

