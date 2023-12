Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65 Edenkoben - überschlagenes Fahrzeug

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

A65 (ots)

Mehrere Zeugen meldeten am Morgen des 15.12.2023, dass ein Fahrzeug auf der A65 in Höhe von Edenkoben abrupt eingelenkt habe und dadurch gegen die Mittelleitplanke geprallt sei. Nach dem Aufprall schleuderte das Fahrzeug zurück über beide Fahrstreifen und kam von Fahrbahn ab. Dort überschlug es sich mehrmals, kam jedoch in einem Gebüsch zum Stehen. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Fahrzeugführer ohne äußerliche Verletzungen eigenständig das Fahrzeug verlassen. Er wurde zur weiteren medizinischen Abklärung anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell