Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.08.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Betrunkener Autofahrer ohne Zulassung, Versicherungsschutz und Fahrerlaubnis unterwegs

Ohne Zulassung und Versicherungsschutz war am Sonntagabend ein 36-Jähriger mit seinem BMW 730d in Bad Mergentheim unterwegs. Der Wagen des Mannes fiel Polizeibeamten gegen 17.30 Uhr auf, da er ohne Kennzeichen in der Obere Mauergasse fuhr. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 36-Jährige das Fahrzeug soeben gekauft hatte und es zu seiner Wohnanschrift fahren wollte. Eine Zulassung und ein Versicherungsschutz bestanden nicht. Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrer betrunken war und keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Ein Alkoholtest zeigte mehr als 1,6 Promille an. Für den Mann war die Fahrt zu Ende und er musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der 36-Jährige muss sich nun unter anderem wegen der Trunkenheitsfahrt und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Niederstetten: Mit über 2,1 Promille Auto gefahren

Mit über 2,1 Promille war am Sonntagabend eine 54-Jährige mit ihrem Opel Corsa in Niederstetten unterwegs. Die Frau wurde gegen 17.10 Uhr durch Polizeibeamte in der Wildentierbacher Straße kontrolliert. Der durchgeführte Alkoholtest zeigte an, dass die Frau deutlich betrunken war. Daraufhin ging es für die 54-Jährige in Begleitung der Polizeibeamten zur Blutentnahme in eine Klinik. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt.

Bad Mergentheim: Hoher Sachschaden an Rettungswagen nach Wildunfall

In der Nacht von Samstag auf Sonntag prallte ein Rettungswagen mit einem Wildschwein auf der Bundesstraße 19 bei Bad Mergentheim zusammen. Gegen 2.40 Uhr war der Rettungswagen auf der Bundesstraße zwischen Bad Mergentheim und Stuppach unterwegs, als ein Wildschein die Fahrbahn querte. Die 21-jährige Fahrerin konnte den Zusammenprall nicht mehr verhindern. Durch die Kollision verstarb das Tier und es entstand mindestens 5.000 Euro Sachschaden an dem Mercedes Sprinter. Die beiden Insassen des Rettungsdienstes wurden nicht verletzt.

Boxberg-Wölchingen: Fensterscheibe eingeworfen - Zeugen gesucht

Unbekannte warfen in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Fensterscheibe an der Umpfertalschule in Boxberg-Wölchingen ein. Der Tatzeitraum, in dem die unbekannte Person eine Glasflasche gegen die Fensterscheibe geworfen hat, kann auf 19.30 Uhr bis 11.30 Uhr eingegrenzt werden. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Lauda-Königshofen: Wirtschaftlicher Totalschaden und eine verletzte Person nach Wildunfall mit Wildschwein

Eine verletzte Person und mindestens 10.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Wildunfalls am frühen Morgen bei Lauda-Königshofen. Eine 53-jährige fuhr gegen 5.45 Uhr mit ihrem Audi A4 auf der Kreisstraße 2833zwischen Beckstein und der Einmündung zur Bundesstraße 292 bei Lauda-Königshofen. Zur selben Zeit querte ein Wildschein die Fahrbahn. Die Frau konnte die Kollision nicht mehr verhindern und prallte mit ihrem Wagen gegen das Tier. Die Fahrerin wurde bei dem Wildunfall leicht verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Audi war so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Boxberg: Deutlich zu schnell unterwegs

Mit 39 Stundenkilometern zu viel auf dem Tacho war am Freitagnachmittag ein 74-Jähriger mit seinem Lkw auf der Bundesstraße 292 bei Boxberg unterwegs. Gegen 15.15 Uhr fuhr er 89 km/h bei erlaubten 50 km/h für Lkw und wurde von Polizeibeamten gemessen. Den Mann erwartet nun ein hohes Bußgeld, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein Monat Fahrverbot.

Tauberbischofsheim-Gerlachsheim: Berauschter Autofahrer

Vermutlich berauscht von Drogen war ein 41-Jähriger am späten Freitagabend mit einem Auto in Tauberbischofsheim-Gerlachsheim unterwegs. Der Mann fuhr gegen 20.40 Uhr mit seinem Mercedes in der Würzburger Straße, als er von Polizeibeamten angehalten wurde. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle kam der Verdacht einer Beeinflussung durch Drogen auf, weshalb der 41-Jährige zur Blutentnahme ins Krankenhaus musste. Er muss nun mit einer Anzeige und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Wertheim: Berauschter E-Scooterfahrer

Ein vermutlich berauschter 37-Jähriger war in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einem E-Scooter in Wertheim unterwegs. Der Mann fuhr gegen 0.25 Uhr mit seinem Gefährt in der Straße "An den Christwiesen", als er von Polizeibeamten angehalten wurde. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war und somit kein Versicherungsschutz bestand. Zudem kam der Verdacht einer Beeinflussung durch Drogen auf. Ein Drogentest verlief positiv auf THC und Amphetamin, weshalb der 37-Jährige zur Blutentnahme ins Krankenhaus musste. Er muss nun mit einer Anzeige und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Wertheim: Betrunken Unfall verursacht

Ein betrunkener 25-Jähriger verursachte am späten Samstagabend einen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 508 bei Wertheim. Der Mann war gegen 20.30 Uhr mit seinem Toyota Yaris auf der Landesstraße von Wertheim kommend in Richtung Wartberg unterwegs, verlor aufgrund der Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen eine Laterne am Straßenrand. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der mehr als 2,1 Promille anzeigte. Daraufhin ging es für den 25-Jährigen in Begleitung der Polizeibeamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell