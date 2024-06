Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Beim Queren erfasst

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Enscheder Straße;

Unfallzeit: 06.06.2024, 12.20 Uhr;

Leichte Verletzungen hat der Fahrer eines E-Rollers am Donnerstag in Gronau bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 14-Jährige war gegen 12.20 Uhr dabei, die Enscheder Straße in Höhe der Beckerhookstraße zu überqueren. In der Mitte hielt der Jugendliche auf einer Verkehrsinsel an. Nach ersten Erkenntnissen ging der Bad Bentheimer davon aus, dass der Fahrer eines aus Richtung Niederlande kommenden Autos ihn hinüberlassen wollte. Daraufhin fuhr der 14-Jährige los und kollidierte mit dem Auto des 45-jährigen Gronauers. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen ins Krankenhaus. (to)

