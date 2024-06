Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Tasche aus Auto entwendet

Borken (ots)

Tatort: Borken, Pröbstinger Allee;

Tatzeit: 05.06.2024, zwischen 17.30 Uhr und 19.50 Uhr;

Aus einem abgestellten Wagen haben Unbekannte in Borken eine Handtasche gestohlen. Sie schlugen eine Seitenscheibe ein und kamen so an ihre Beute. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen 17.30 Uhr und 19.50 Uhr auf einem Parkplatz an der Pröbstinger Allee. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell