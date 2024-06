Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Diebstahl aus Pkw

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Wüllen, Barle;

Tatzeit: 05.06.2024, zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr;

Mit Gewalt sind Unbekannte am Mittwoch in Ahaus-Wüllen in ein Auto eingebrochen. Der Wagen hatte an einer Kapelle in der Bauerschaft Barle gestanden. Dort kam es zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr zu der Tat. Um ins Innere des Pkw zu gelangen, schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein. Sie entwendeten eine Tasche. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell