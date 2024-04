Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahranfänger verliert Konrolle

Monstab (ots)

Ein junger Fahränfanger (18) verlor am Samstagnachmittag in einer Linkskurve vor dem Ortsteil Schlauditz die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw brach mit dem Heck aus, prallte gegen einen Baum und schleuderte schließlich auf der gegenüberliegenden Straßenseite in ein Feld. Der junge Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Vermutlich war hier nicht angepasste Geschwindigkeit die Unfallursache. Am Pkw entstand Totalschden und dieser musste abgeschleppt werden.

