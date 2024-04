LPI-G: Ergänzungsmeldung zu: nächtliche Baggerfahrt in Gera mit weitreichenden Folgen

Gera (ots) - Am Samstag, den 06.04.2024 kam es um 12:35 Uhr in Gera an der Kreuzung Straße des Bergmanns / Ronneburger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei überfuhr der 75-jährige Verursacher mit seinem Pkw Mazda aus Richtung Ronneburg kommend vermutlich die Ampel bei "Rot" und kollidierte in der Folge mit einem querenden Pkw Nissan. Durch den Aufprall wurde der Fahrer des Pkw Mazda schwer und der Fahrer ...

