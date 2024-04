Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am Freitag den 05.04.2024 drangen bisweilen unbekannte Täter in das Gelände der "Manoah Ferienhäuser" in dem Bleichenweg in Zeulenroda-Triebes ein und nutzten die Zeit, in welcher die Saunahütten vorgeheizt werden aus, um darin die hölzernen Aufgusslöffel auf die bereits glühenden Kohlen zu legen. Dadurch verbrannten die Löffel ...

