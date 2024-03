Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Taschendiebstähle

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 23.03.2024 kam es im Innenstadtbereich von 67433 Neustadt/W. im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr zu insgesamt drei Fällen von Taschendiebstahl. Hierbei wurde jeweils in unterschiedlichen Geschäften die Geldbörsen der Geschädigten aus deren Taschen, welche am Körper getragen wurden, entwendet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass mitgeführte Taschen oder Rucksäcke bestmöglich geschlossen und vor dem Körper getragen werden sollten, um solche Taten vorzubeugen.

