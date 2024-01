Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Rollerfahrer nach Unfall am Werre-Park leicht verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

(AB) Zu einer Kollision zwischen einem Rollerfahrer (17) und einem Auto ist es am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz des Werreparks gekommen. Dabei erlitt der Biker aus Bad Oeynhausen leichte Verletzungen.

Der 17-Jährige war gegen 14.40 Uhr mit seinem Kleinkraftrad von der Dehmer Straße kommend geradeaus in Richtung Parkplatz D gefahren. Zur selben Zeit beabsichtigte eine Mindenerin (18) Parkplatz C mit ihrem Volkswagen zu verlassen und an der Einmündung mit demselben Ziel nach rechts abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Zweiradfahrer zog sich in Folge des Sturzes leichte Verletzungen zu und wurde von einem Rettungswagen vorsorglich in das Krankenhaus nach Bad Oeynhausen gebracht, aus dem er nach ambulanter Behandlung noch am selben Tag wieder entlassen werden konnte. Die Fahranfängerin hingegen blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell