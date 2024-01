Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher stehlen Teppich

Minden (ots)

(AB) Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit von Dienstag, 11 Uhr bis Donnerstag, 10.45 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in Stadtteil Rodenbeck ein.

Dazu verschafften sich die Kriminellen in Abwesenheit der Bewohner gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Straße "In der Brache" und durchsuchten deren Wohnung im Erdgeschoss nach Wertgegenständen. Zu ihrer Beute zählt ein fest verbauter und verschlossener Tresor der aus den Verankerungen gebrochen wurde. Zudem nahmen die Unbekannten einen Teppich und Schmuck mit. Schließlich entfernten sie sich unerkannt mit dem Diebesgut vom Tatort.

Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Einbruchsortes aufgefallen sind, der wird gebeten, seine Beobachtungen der Polizei unter Telefon (0571) 8866-0 mitzuteilen.

