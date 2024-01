POL-MI: Schlangenlinien gefahren: Aufmerksamer Zeuge meldet das Auto bei der Polizei

Minden (ots) - (AB) Zu einem Einbruch in das Jugendzentrum "Juxbude" am Königswall ist es am vergangenen Wochenende gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Unbekannte verschafften sich den Ermittlungen zufolge im Zeitraum von Freitagabend bis Montagnachmittag gewaltsam Zutritt zum Inneren des Gebäudes am Weingarten. Anschließend öffneten die Täter in nahezu allen Räumlichkeiten des Erd- und Obergeschosses Schränke ...

mehr