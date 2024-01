Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Bezirksdienstbeamte stellen Ladendieb

Minden (ots)

(AB) Einen Diebstahl stellte der Ladendetektiv eines Modehauses in der Innenstadt am Dienstagnachmittag fest. Als er den Langfinger auf der Kampstraße verfolgte, erkannten Polizisten die Situation und konnten den Flüchtenden vorläufig festnehmen.

Der 39-jährige Tatverdächtige hatte gegen 14 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft am "Scharn" hochwertige Sportschuhe entwendet, welches er, ohne diese zu bezahlen, wieder verließ. Der aufmerksame Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und nahm zu Fuß die Verfolgung des Mannes auf, der auf der Kampstraße in Richtung Hufschmiede lief.

Zeitgleich waren zwei für den Innenstadtbereich zuständige Bezirksdienstbeamte mit ihrem Zivilwagen auf der Kampstraße unterwegs. Sofort stoppten die aufmerksamen Polizisten ihr Auto und nahmen ebenfalls fußläufig die Verfolgung auf. Noch bevor der Schuhdieb den Kreuzungsbereich "Hufschmiede" erreichte, stellten die Einsatzkräfte den Mann und brachten ihn anschließend in das Gewahrsam der Polizeiwache Minden. Ein bei der Durchsuchung aufgefundenes Messer stellten die Gesetzeshüter zuvor sicher. In der mitgeführten Tragetasche des Täters konnten weitere Gegenstände aufgefunden werden. Ob es sich dabei ebenfalls um Diebesgut handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Sportschuhe konnten dem Geschäft im Anschluss übergeben werden.

Der polizeibekannte Mann wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld in den Abendstunden wieder auf freien Fuß gesetzt.

Wegen bewaffnetem Ladendiebstahl wurde eine Strafanzeige gegen den Mann geschrieben.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell