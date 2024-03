Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Firmengebäude

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 23.03.2024 im Zeitraum von 06:10 Uhr bis 09:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Rotkreuzstraße in 67433 Neustadt/W. ein. Hierfür hebelten diese ein Kellerfenster auf und gelangten dadurch in das Innere des Gebäudes. Hier wurden mehrere Türen gewaltsam aufgebrochen und letztlich ein schwerer Stahltresor, welcher sich im ersten Obergeschoss befand. Dieser wurde mittels einer Sackkarre in den Hof des Anwesens transportiert. Durch den Vorfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 30000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Aufklärung der Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt/W. zu melden.

