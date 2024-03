Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl eines Kleinkraftrades

Meckenheim (ots)

In der Nacht vom 20.03.2024 zum 21.03.2024 wurde durch unbekannte Täter ein in der Hauptstraße in 67149 Meckenheim abgestelltes Kleinkraftrad entwendet. Am Nachmittag des 22.03.2024 stellte ein Passant beim Spaziergang in einem Bachlauf in der Straße ,,In den Almen" in 67149 Meckenheim das entwendete Kleinkraftrad fest. Diese wies erhebliche Beschädigungen auf und war nicht mehr fahrbereit.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

