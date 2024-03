Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl eines Handys

Bild-Infos

Download

Lambrecht/ Pfalz (ots)

Am 22.03.2024 um 22:45 Uhr befand sich eine 13-Jährige in einer Bank in der Hauptstraße in 67466 Lambrecht/ Pfalz.. Hier entwendete eine bislang unbekannte männliche Person in einem günstigen Moment das Handy des Kindes. Zu einer Gewaltanwendung gegen das Kind kam es hierbei nicht. Die Person entfernte sich hiernach in einem Personenkraftwagen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt/W. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell