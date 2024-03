Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Tageswohnungseinbruch

Bild-Infos

Download

Lambrecht/ Pfalz (ots)

Am 23.03.2024 im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhaueses in der Beerentalstraße in 67466 Lambrecht ein. Hierzu wurde die Tür der Wohnung aufgehebelt und im Innern der Wohnung Gegenstände im Wert von circa 2000 Euro entwendet. Zeugenhinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell