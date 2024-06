POL-BOR: Borken-Marbeck - Abgestelltes Fahrzeug gestohlen

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Schäfingskamp; Tatzeit: zwischen 02.06.2024, 21.30 Uhr, und 06.06.2024, 07.45 Uhr; In ein Wohnhaus eingebrochen sind Unbekannte in den vergangenen Tagen in Ahaus. Um in das Gebäude am Schäfingskamp zu gelangen, schlugen die Täter auf der Rückseite eine Fensterscheibe ein. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie einen Tresor. Hinweise erbittet die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. ...

