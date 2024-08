Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.08.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Kirchhausen: Einbruch in Vereinsraum - Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in einen Vereinsraum des FC Kirchhausen in der Straße Steinbrünnleswiesen eingebrochen. Der oder die Täter verursachten erheblichen Sachschaden und entwendeten Lebensmittel, Getränke und Bargeld im Gesamtwert von etwa 150 Euro. Die Polizei Heilbronn-Böckingen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Heilbronn-Neckargartach: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Am frühen Samstagmorgen kam es in der Elbinger Straße in Heilbronn-Neckargartach zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 1.15 Uhr bemerkten Bewohner den Brand, der vermutlich durch gelagerte Akkus ausgelöst wurde, und verständigten die Feuerwehr. Durch das Feuer wurden mehrere Kellerabteile beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr, die mit neun Fahrzeugen und 32 Kräften umgehend vor Ort war, konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Nach kurzer Räumung konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Es gab keine Verletzten.

Eppingen: Nägel auf Fuß- und Radweg - Zeugen gesucht

Am Sonntagabend wurden auf einem Fuß- und Radweg im Konrad-Veith-Weg in Eppingen-Rohrbach Nägel aufgefunden. Die Nägel, die eine Gefahr für Fußgänger und Radfahrer darstellten, waren über eine Strecke von etwa 150 Metern auf dem geschotterten Weg verteilt. Die Feuerwehr Eppingen konnte die Nägel mit einem Magnetwagen entfernen. Bislang gibt es keine Hinweise auf den Verursacher. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

Heilbronn: Einbruchsversuch in Kfz-Prüfstelle - Zeugen gesucht

Am Samstagabend drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude einer Kfz-Prüfstelle in der Salzstraße in Heilbronn ein. Gegen 18.30 Uhr lösten die Unbekannten den Alarm aus, nachdem sie eine Scheibe mit Steinen einwarfen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Schwaigern: Verkehrsunfall mit mehreren Leichtverletzten

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der Kreisstraße 2151 bei Schwaigern zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Audifahrer fuhr gegen 0.45 Uhr von Neipperg in Richtung Schwaigern, kam aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden VW. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt. Der Unfallverursacher und sein Beifahrer sowie die zwei Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs wurden glücklicherweise nur leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Da der 20-Jährige angab, vor Fahrtantritt Marihuana konsumiert zu haben, musste er zudem eine Blutprobe abgeben und hat nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Heilbronn: Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Im Rahmen des Aktionstags "Sicher in die Nacht" wurde am Freitagabend in der Sontheimer Landwehr in Heilbronn ein Fahrer wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt. Der 45-jährige Autofahrer wurde um 21.30 Uhr kontrolliert, als er trotz erheblichem Einfluss von berauschenden Mitteln und Alkohol am Straßenverkehr teilnahm. Bei der Kontrolle zeigte er deutliche Ausfallerscheinungen und versuchte, sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Zudem stellte sich heraus, dass er vor Fahrtantritt Kokain konsumiert und am Vorabend weitere Betäubungsmittel zu sich genommen hatte. Der Führerschein des Mannes war bereits im April 2024 wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens entzogen worden. Der Fahrer musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Schwaigern: Kupferkabel von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden von einer Baustelle in der Ostendstraße in Schwaigern mehrere Meter Kupferkabel entwendet. Zwischen 20 Uhr und 6 Uhr hebelten die Täter einen Stromkasten auf, der mit einem Vorhängeschloss gesichert war, und beschädigten diesen. Anschließend schnitten sie zwei etwa 10 Meter lange Stücke Kupferkabel ab, die von dem Stromkasten zu einem Baucontainer und zu einem weiteren Stromkasten führten. Der Gesamtschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern nimmt der Polizeiposten Leintal unter der Telefonnummer 07138 810630 entgegen.

A6/Heilbronn: Pkw-Gespann kommt nach Reifenplatzer von Fahrbahn ab

Am Sonntagabend kam zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn ein Fahrzeug mit Anhänger von der Fahrbahn ab, nachdem ein Reifen am Anhänger platzte. Gegen 21.30 Uhr fuhr der 51-Jährige Lenker eines Mercedes in Richtung Heilbronn, als plötzlich ein Reifen seines Anhängers platzte. Der Mann verlor hierdurch zunächst die Kontrolle über das Gespann und prallte in die rechte Schutzplanke. In der Folge kam der Anhänger seitlich auf der Fahrbahn zum Stillstand. Im Hänger befand sich eine restaurierte Mercedes G-Klasse. Der Gesamtschaden wir auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Der rechte und mittlere Fahrstreifen musste bis zur Bergung des umgestürzten Hängers gesperrt werden.

Heilbronn: Fahrer unter Drogeneinfluss angehalten

Polizeibeamte kontrollierten am Sonntagmorgen in Heilbronn einen 21-jährigen Autofahrer und stellten hierbei deutliche Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung fest. Der Fahrer des BMW wurde gegen 7 Uhr im Bereich der Theresienwiese einer Kontrolle unterzogen. Da hierbei deutliche Hinweise auf eine aktuelle Beeinflussung von Betäubungsmitteln vorlagen, wurde ein Urintest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf den Cannabiswirkstoff THC. Der Mann musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und hat nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell