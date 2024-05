POL-HS: Transportfahrzeug geöffnet

Hückelhoven-Millich (ots) - Eine 52 Jahre alte Hückelhovenerin erlitt am 16. Mai (Donnerstag) leichte Verletzungen, nachdem sie von einem Pkw erfasst wurde. Die Frau war kurz nach 17 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Gronewaldstraße in Fahrtrichtung Hückelhoven unterwegs. Zur selben Zeit befuhr der Fahrer eines schwarzen Pkw, möglicherweise einem Volkswagen mit Heinsberger Kennzeichen (HS-), den Jettchenweg in ...

