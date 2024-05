Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mann fährt Radfahrerin an und flüchtet

Zeugensuche

Hückelhoven-Millich (ots)

Eine 52 Jahre alte Hückelhovenerin erlitt am 16. Mai (Donnerstag) leichte Verletzungen, nachdem sie von einem Pkw erfasst wurde. Die Frau war kurz nach 17 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Gronewaldstraße in Fahrtrichtung Hückelhoven unterwegs. Zur selben Zeit befuhr der Fahrer eines schwarzen Pkw, möglicherweise einem Volkswagen mit Heinsberger Kennzeichen (HS-), den Jettchenweg in Fahrtrichtung Gronewaldstraße. Im Einmündungsbereich zur Gronewaldstraße bog der Pkw in Fahrtrichtung Hückelhoven ab und erfasste die Radfahrerin, die durch den Aufprall zu Boden stürzte. Hierbei erlitt sie leichte Verletzungen. Der Fahrer des schwarzen Wagens setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallflüchtigen machen können und bittet diese, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Zudem ist es auch möglich, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

