Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Frau von Pkw angefahren

Heinsberg (ots)

Am Donnerstagabend (16. Mai) kam es in der Heinsberger Innenstadt im verkehrsberuhigten Bereich zu einem Unfall, bei dem eine Frau schwere Verletzungen erlitt. Gegen 21.50 Uhr war der Auslieferungsfahrer eines Schnellimbisses mit seinem Pkw auf der Liecker Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Im Kreuzungsbereich Liecker Straße / Hochstraße / Markt bog der 33-Jährige nach links auf die Hochstraße ab und übersah dort eine Frau aus Heinsberg, die sich laut unabhängiger Zeugenaussagen zuvor im Kreuzungsbereich auf die Fahrbahn gesetzt hatte. Durch den Aufprall wurde die 40-Jährige unter dem Pkw eingeklemmt. Ersthelfern gelang es, das Fahrzeug anzuheben und die Frau unter dem Wagen hervorzuziehen. Sie wurde mit schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Da es bei der Unfallaufnahme Hinweise darauf gab, dass der Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Warum die Frau auf der Fahrbahn saß ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, die das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg führt.

