Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Zwei Polizeibeamte durch tätlichen Angriff leicht verletzt.

Stadthagen (ots)

cho / Am 02.03.2024 zwischen 00:10 Uhr und 02:30 Uhr kam es in der Innenstadt von Stadthagen zu mehreren Straftaten durch zwei Gruppen junger Männer in einer Größenordnung von ca. jeweils 15 Personen. Der Sachverhalt und der Grund der Streitigkeit ist noch unklar. Beide Gruppen verhielten sich äußerst unkooperativ, respektlos und aggressiv gegenüber den eingesetzten Polizeibeamt*Innen. Nach ersten Erkenntnissen schlugen mehrere Personen einer Gruppe einen jungen Mann der anderen Gruppe. Zudem sei dem Opfer hierbei dessen Umhängetasche geraubt worden. Im Anschluss wurde zudem der Scheinwerfer eines PKW beschädigt. Im Rahmen der Identitätsfeststellungen kam es zu einem Widerstand und tätlichen Angriff gegen mehrere Polizeibeamte. Zwei Polizisten wurden hierdurch leicht verletzt. Beide sind weiterhin dienstfähig. Der 16 jährige Angreifer wurde in Gewahrsam genommen und anschließend seiner Mutter übergeben. Zudem wurden in unmittelbarer Nähe zwei große Messer gefunden, die durch die jungen Männer im Rahmen der Personalienfeststellungen unbemerkt fallengelassen, bzw. versteckt wurden.

