Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Handtaschendiebstahl

Bückeburg (ots)

(ma)

Einer 59jährigen Radfahrerin ist gestern gegen 14.00 Uhr auf der Bückeburger Pulverstraße von einem hinterherfahrenden Radfahrer die Handtasche aus dem rückwärtig angebrachten Fahrradkorb gestohlen worden.

Die Bückeburgerin fuhr mit ihrem Zweirad in Richtung der Scheier Straße, als sie eine Ruckbewegung an ihrem Fahrrad bemerkte. Es befand sich auf der Höhe ihres Hinterrades ein ihr unbekannter männlicher Radfahrer auf einem tannengrünen Mountainbike, der die Handtasche aus dem Fahrradkorb zog. Der Täter drehte nach dem Erlangen der Tasche sofort um und flüchtete mit dem Fahrrad in Richtung Bahnhofstraße, wo die verfolgende Geschädigte den Mann aus den Augen verlor. In der braunen Ledertasche befand sich das Portemonnaie mit wichtigen Ausweiskarten und einem geringen Bargeldbetrag. Zudem erlangte der Straftäter mit der Tasche ein Mobiltelefon und einen Schlüsselbund der Geschädigten.

Personenbeschreibung:

Die Person, wahrscheinlich ein Jugendlicher im Alter von 16-18 Jahren, Statur schlank, Körpergröße ca. 170-175cm, hatte ein südosteuropäisches Aussehen. Der junge Mann hatte ein längliches, schmales Gesicht mit kurzen dunklen Haaren, wobei dieser eine beige Baseballkappe trug. Bekleidet war der Täter mit weißen Turnschuhen, eine beigen Jogginghose und mit einem grünen Sweat-Shirt oder einer Sweat-Jacke.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722-28940.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell