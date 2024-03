POL-NI: Nienburg- Eigentümer von Goldbarren und Goldkette gesucht

Nienburg (ots) - (Oth) Am Mittwochabend, den 28.02.2024, ereignete sich in der Zeit zwischen 18:10 Uhr und 22:30 Uhr ein Einbruch in der Straße "Schäferhof" in Rehren A.O. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu der Wohnung einer 50-Jährigen. Dort durchwühlte der Täter mehrere Zimmer und entwendete Armbanduhren im Wert von 900 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten ...

