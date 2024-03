POL-NI: Marklohe- Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind

Nienburg (ots) - (Oth) In dem Zeitraum des 27.02.2024 und dem 29.02.2024 wurden vier Autoreifen eines Land Rover in Hoya mittels eines unbekannten Gegenstandes zerstochen. Der PKW eines 62-jährigen Sykers stand in dem genannten Zeitraum in Hoya in der Straße "Scheibenwiese". Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Hoya unter 04251/6728-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Alina Othmer ...

