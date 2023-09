BPOLI-OG: Festnahme am Bahnhof

Rastatt/Kehl (ots) - Die Beamten der Bundespolizei haben gestern über den Tag zwei gesuchte Straftäter verhaftet. In der Nacht auf Mittwoch wurde am Bahnhof in Rastatt ein 37-jähriger deutscher Staatsangehöriger festgenommen. Aufgrund fehlender Bezahlung einer Geldbuße wurden gegen ihn vier Tage Erzwingungshaft angeordnet. Er konnte die Haft durch Bezahlung der Geldstrafe in Höhe von 279,50 Euro abwenden. Etwa zur ...

