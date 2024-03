Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kanister entsorgt

Obernkirchen (ots)

(ma)

Ein Zeuge beobachtete am Dienstag gegen 17.40 Uhr, wie ein Autofahrer in Obernkirchen an einer abgestellten gelben Mülltonne an der Langen Straße anhielt und einen offensichtlich mitgebrachten Plastikkanister mit Flüssigkeitsinhalt darin entsorgte. Anschließend sei der Mann mit einem Pkw Opel davongefahren. Der Zeuge notierte sich das Autokennzeichen und informierte die Polizei Bückeburg. Die Beamten fanden einen Kanister mit der Aufschrift "Salzsäure" in der beschriebenen Mülltonne mit ca. 5 Liter bräunlichem Flüssigkeitsinhalt vor. Eine sofort durchgeführte Befragung des Fahrzeugnutzers, einem 31jährigen Obernkirchener, erbrachte die Tatsache, dass sich in dem Kanister ca. 5 Liter altes Heizöl befand, das widerrechtlich bei einem Anwohner an der Langen Straße entsorgt wurde. Gegen den 31jährigen ist ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell