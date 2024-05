Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Sexualdelikt zum Nachteil einer Frau - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am 14. Mai soll es gegen 17:30 Uhr auf der Hochstraße in Richtung Berghalde zu einem Sexualdelikt zum Nachteil einer Frau gekommen sein. Die Dame habe auf ihre Situation aufmerksam gemacht und ein Zeuge habe den Täter in die Flucht jagen können.

Die Hintergründe und der Tatablauf werden nun durch das Kriminalkommissariat 12 ermittelt. Weitere Vernehmungen und Spurenuntersuchungen dauern noch an.

Die Duisburgerin beschreibt den Täter wie folgt: Er soll zwischen 40 bis 45 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Er soll eine normale Statur haben und gebrochen Deutsch mit starkem Akzent gesprochen haben. Sein Kopfhaar sei beidseits kurz geschnitten und er habe eine eckige Brille mit schwarzem Gestell getragen. Auf seinem Kopf habe er eine schwarze Kappe aus einer Art Jeansstoff getragen. Er habe zudem ein langärmliges, weißes Oberteil mit einem Schriftzug getragen.

Darüber hinaus soll er mit einem Fahrrad geflüchtet sein.

Zeugen wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0203 2800.

Der polizeiliche Opferschutz ist Ansprechpartner für Kriminalitätsopfer und / oder deren Angehörige nach bereits angezeigten herausragenden Straftaten. Für weitere Informationen wenden Sie sich an den polizeilichen Opferschutz des Polizeipräsidiums Duisburg unter der Rufnummer 0203 280 4254 oder informieren Sie sich auf deren Internetseite: https://duisburg.polizei.nrw/polizeilicher-opferschutz

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell