POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.08.2024

Heilbronn (ots) - Bad Mergentheim: Fahrzeug zerkratzt - Zeugen gesucht Eine unbekannte Person verursachte am Montagnachmittag Sachschaden an einem in Bad Mergentheim geparkten Pkw. Der Ford Transit stand zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr ordnungsgemäß in der Hermann-Mittnach-Straße. Innerhalb dieses Zeitraums ...

