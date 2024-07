Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Um Hilfe gerufen

Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

In der Nacht zum 28.07.2024 riefen mehrere Personen bei der Polizei an, da sie Hilfeschreie aus Richtung der Werra wahrnahmen. Aufgrund der vorhandenen Informationen war davon auszugehen, dass eine Person in die Werra gestürzt sein könnte. Es folgte ein umfangreicher Einsatz von Polizei, Rettungskräften sowie der Feuerwehr. Sowohl das Ufergebiet, als auch der Fluss selber wurden zunächst ergebnislos abgesucht. In den frühen Morgenstunden tauchte dann ein augenscheinlich unter Schock stehender, aber grundlegend unverletzter 36-Jähriger Mann auf einem Parkplatz auf. Es handelte sich dabei um denjenigen, der Stunden zuvor um Hilfe rief. Er kam zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Die folgenden Ermittlungen ergaben, dass der Ortsfremde am Abend zuvor ein Konzert in der Nähe besuchte, dann auf dem Weg zum Auto die Orientierung verlor und letztlich kam es dann zum Unglück, wobei er glücklicherweise mit dem Schrecken davon kam. (db)

