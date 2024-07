LPI-GTH: Unter Drogen

Gotha (ots) - Ein 30-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Freitagnachmittag den Geh- und Radweg in der Ohrdrufer Straße stadteinwärts. Hierbei wurde er von einer 75-jährigen Opelfahrerin übersehen, welche vom Parkplatz des dortigen Einkaufsmarktes fahren wollte. Es kam zu Kollision beider Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von 550 Euro.(ak) Rückfragen ...

