Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht- Zeugenaufruf

Ilmenau, Zwetschenberg (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag, den 28.07.2024 gegen 10:30 Uhr befuhr eine bislang unbekannte Zugmaschine mit Tankauflieger mit Gefahrenkennzeichen den Gehweg in der Straße am Zwetschenberg, welcher hierbei erheblich beschädigt wurde. Anschließend verließ der unbekannte Verursacher die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter zu entsprechen und feststellungsbereiten Personen die Art und Weise seiner Verkehrsbeteiligung zu ermöglichen. Der entstandene Sachschaden wurde mit ca. 500,-EUR angegeben. Durch einen bislang unbekannten Zeugen wurden Lichtbilder dieser Zugmaschine gefertigt. Dieser Zeuge wird auf diesem Weg gebeten, sich unter dem Aktenzeichen VUS/0192990/204 bei der PI Arnstadt-Ilmenau zu melden.

(sg)

