Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines Quad

Vettelschoß (ots)

Im Tatzeitraum vom 14.01.24, 18:00 Uhr bis 15.01.24, 15:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein am Fahrbahnrand in Höhe der Waldstraße 32 in Vettelschoß abgestelltes Quad der Marke Cfmoto. Das Quad war mit Kennzeichen der Zulassungsbehörde Neuwied versehen und hat einen Wert von ca. 18.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-9430 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell