Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilgenommen

Ilmenau, Ortsteil Gräfinau- Angstedt, Marktstraße (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag, den 27.07.2024 gegen 21:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen VW Golf in der Marktstraße. Der 46-jährige Fahrzeugführer konnte bei der Verkehrskontrolle keinen Führerschein vorweisen. Durchgeführte Abfragen ergaben, dass der 46-jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Beschuldigte unter dem Einfluß berauschender Mittel das Fahrzeug gesteuert haben könnte. Eine Blutentnahme im Ilm-Kreis-Klinikum Ilmenau erfolgte und die Weiterfahrt des 46-jährigen wurde unterbunden. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Gegenstände des Beschuldigten wurden mehrere Ausweisdokumente von anderen Personen aufgefunden, welche sich teilweise im Fahndungsbestand befanden. Zudem wurden im Fahrzeug gesiegelte Kennzeichen aufgefunden, welche Unregelmäßigkeiten an den angebrachten Zulassungsplaketten aufwiesen. Die Ausweisdokumente und die Kennzeichen wurden sichergestellt.

(sg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell