LPI-GTH: Vorfahrt genommen

Hallungen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer kam es am Freitag, gegen 14:20 Uhr. Ein 61-jähriger Daciafahrer befuhr die 2107 aus Richtung Abzweig Nazza in Richtung Hallungen. Auf Höhe Forellenhof wollte er am linken Fahrbahnrand parken. Hierbei übersah sie er den von hinten überholenden 58-jährigen Motorradfahrer. Es kam zur Kollision zwischen dem Dacia und der Honda. Der ...

mehr