LPI-GTH: Diebstahl verhindert

Gerstungen/Lindigshof (ots) - An der Talsperre "Ettenhausen an der Suhl" ist das Angeln ohne eines sogenannten Erlaubnisscheines verboten. Dennoch wurde am Freitagnachmittag ein 41-jähriger Mann mit seinem 14-jährigen Sohn hierbei erwischt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (Bezugsnummer 0192491/2024) (sus) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Eisenach Telefon: 03691/261124 E-Mail: ...

