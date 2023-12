Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ tödlicher Verkehrsunfall ++ VW-Fahrer kommt von der Landesstraße ab und kollidiert mit Baum ++ 30-Jähriger verstirbt noch an Unfallstelle ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Uelzen - Hanstedt I/Brauel

Tödliche Verletzungen erlitt ein 30 Jahre alter VW-Fahrer aus dem Landkreis Celle in den späten Abendstunden des 08.12.23 bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 250 zwischen Brauel und Hanstedt I. Nach derzeitigen Ermittlungen war der Mann gegen 22:45 Uhr aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Verlauf einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen im Straßengraben stehenden Baum geprallt. Hierbei wurde der 30-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt und verstarb aufgrund der Schwere der Verletzungen noch an der Unfallstelle. Trotz des schnellen Einsatzes der alarmierten Rettungskräfte kam für den VW-Fahrer jede Hilfe zu spät. Die ersten Ermittlungen im Rahmen der Unfallaufnahme lassen darüber hinaus darauf schließen, dass der Mann seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden wird aktuell mit gut 16.000 Euro beziffert.

