LPI-GTH: Kollision

Gotha (ots) - Am 18. März 2024, gegen 08.30 Uhr befand sich eine 35-Jährige in der Bahnhofstraße, als eine bislang unbekannte männliche Person versuchte ihr das Mobiltelefon zu entreißen. Als die Frau um Hilfe rief, ließ der Unbekannte von ihr ab und flüchtete anschließend in Richtung Friedrichstraße. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: -männlich -circa 165-170 cm groß -normale Statur -blaue Augen ...

