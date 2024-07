Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrsunfallflucht mit unbekanntem Geschädigten

Grünstadt (ots)

Grünstadt Am 01.07.2024 gegen 09:45 Uhr parkte die Unfallverursacherin mit ihrem BMW rückwärts aus einer Parklücke des Parkplatzes Synagogenplatz in Grünstadt aus. Sie stieß hierbei mit ihrem Fahrzeugheck gegen einen bislang unbekannten, vermutlich blauen PKW hinter ihr. Anschließend setzte die Frau ihre Fahrt fort und meldete den Verkehrsunfall zu einem späteren Zeitpunkt auf hiesiger Dienststelle.

Sollten Sie zum genannten Zeitpunkt an ihrem Fahrzeug einen Schaden, vermutlich an der Fahrzeugfront, festgestellt oder den Unfall beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt.

