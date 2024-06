Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Polizeiautobahnstation Ruchheim -Verkehrsunfall auf A65 endet tödlich - Zeugenaufruf

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Sonntag, den 30.06.2024, wurde der Polizeiautobahnstation Ruchheim gegen 02:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A65 gemeldet. Kurz vor dem Autobahnkreuz Mutterstadt war ein Fahrzeug der Marke Ford in Fahrtrichtung Ludwigshafen am Rhein alleinbeteiligt aus noch ungeklärter Ursache augenscheinlich nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit der dortigen Mittelschutzplanke kollidiert. Die 46-jährige Fahrerin wurde hierbei schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr Dannstadt mit schwerem Gerät aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde umgehend in eine nahegelegene Klinik verbracht, wo sie jedoch in den Morgenstunden des heutigen Tages ihren Verletzungen erlag. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Die gesamte Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 12.000 EUR. Zwecks Bergung, Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste die Autobahn in Fahrtrichtung Ludwigshafen am Rhein für einige Stunden vollgesperrt werden, die Fahrbahn in Richtung Neustadt an der Weinstraße wurde teilgesperrt. Da der genaue Unfallhergang derzeit noch nicht bekannt ist, bittet die Polizei um Hinweise von eventuellen Zeugen. Hat jemand den Unfall beobachtet? Ist jemandem der graue Ford des Typs Focus DNW zur oben genannten Zeit im Bereich der A 65 aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiautobahnstation Ruchheim unter der Telefonnummer 06237/933-0 oder per E-Mail pastruchheim@polizei.rlp.de entgegen.

