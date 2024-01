POL-PDLD: Landau in der Pfalz - Bei Schlägerei verletzt

Landau in der Pfalz (ots) - In dem Zeitraum von 10:15 Uhr bis 11:00 Uhr wurde am Samstagvormittag eine Verkehrskontrolle in der Hainbachstraße in Landau durchgeführt. Hierbei wurden zwei Verkehrsteilnehmer bei der Benutzung ihres Mobiltelefons während der Fahrt, sechs Verkehrsteilnehmer ohne angelegten Sicherheitsgurt festgestellt und fünf weitere Mängelberichte ausgestellt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

