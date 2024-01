Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim bei Landau - Täter bei Einbruch in Einfamilienhaus überrascht

Herxheim bei Landau (ots)

Am Samstagabend brachen zwei bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Langgasserweg in Herxheim bei Landau ein und wurden bei der Tatbegehung überrascht. Die beiden Täter hebelten die Balkontür im rückwärtigen Bereich auf und gelangten hierüber in das Anwesen. Gegen 20:15 Uhr wurden die Täter durch den heimkommenden Hauseigentümer bei der Tatbegehung überrascht. Im Anschluss flüchteten die Täter aus dem Anwesen über den Garten in ein nahegelegenes Industriegebiet. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen unter Hinzuziehung des Polizeihubschraubers konnten die beiden Täter nicht mehr festgestellt werden. Die beiden Täter entwendeten Schmuck und Bargeld von unbekanntem Wert. Der Sachschaden am Anwesen beträgt mehrere hundert Euro. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell