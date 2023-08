Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Trickdiebstahl in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Einer 73-jährigen Frau ist am Dienstagnachmittag, 15. August 2023, in ihrer Wohnung in Freiburg die Geldbörse gestohlen worden. Nach ersten Erkenntnissen begegnete der Frau im Treppenhaus ein bislang unbekannter Mann, der angeblich nach einem Ball suchte.

Während sie mit dem Unbekannten ihre Wohnung betrat, entwendete der Mann in einem unbemerkten Augenblick die in der Wohnung befindende Geldbörse mitsamt Bankkarte und Bargeld. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- 180 bis 185 cm groß - 30 bis 35 Jahre alt - dunklere Hautfarbe - schlanke Statur - schwarzes Polohemd und schwarze Jeanshose - hatte zwei Tennisballhälften in der Hand (die vermutlich als Türstopper genutzt werden können)

Der Polizeiposten Freiburg-Herdern (Tel: 0761/29607-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu der gesuchten Person geben können. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761/882-4221)rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell