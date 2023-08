Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Erneuter Diebstahl aus Fahrradkorb von vorbeifahrendem Motorroller

Freiburg (ots)

Gestern Mittag, 15.08.2023, gegen 13.20 Uhr befuhr eine Fahrradfahrerin den Dreisamuferweg in Höhe der Turnseestraße. Ein von hinten herannahender Motorroller, der mit zwei Jugendlichen ohne Helm besetzt war, fuhr dicht an die Radfahrerin heran und entwendete aus deren Fahrradkorb ihren darin mitgeführten Rucksack samt Wertgegenständen. Anschließend flüchtete das Kleinkraftrad in Richtung Kronenbrücke.

Auch in diesem Fall soll es sich um einen blauen Motorroller gehandelt haben.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 15 Jahre alt - blondes kurzes Haar, seitlich kurz rasiert

Das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761-882-4421) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

