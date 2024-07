Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zeugin und Autofahrerin gesucht

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 9.7.2024, 13.40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Einmündung Warendorfer Straße/Am Bahnhof in Oelde. Ein 45-Jähriger befuhr mit seinem Pedelec die Warendorfer Straße in Fahrtrichtung Stromberger Straße. Im Einmündungsbereich nutzte der Oelder die Fahrradfurt, wobei es fast zu einem Zusammenstoß mit einem Auto kam. Dessen Fahrzeugführerin bog zu diesem Zeitpunkt rechts auf die Straße Am Bahnhof ab. Aufgrund einer Vollbremsung stürzte der Pedelecfahrer und verletzte sich leicht. Die Fahrerin eines schwarzen Pkws, möglicherweise eines Volvos fuhr weiter, ohne sich um den gestürzten Mann zu kümmern. Zur Unfallzeit befand sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Frau, geschätzt zwischen 60 und 70 Jahre alt, dunkle Haare, trug eine Brille, die den Mann ansprach. Diese Zeugin sowie die Verursacherin werden gebeten, sich bei der Polizei in Oelde zu melden, Telefon 02522/915-0.

